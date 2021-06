Wauw! Geel reisadvies voor nóg 4 Europese landen

Er staat weer een gloednieuwe (toekomstige) weekhoroscoop voor je klaar. Deze week druipt de Kreeft van de charme en vindt de Schorpioen rust in het hier en nu.

Van 14 tot en met 20 juni 2021.

Helpende handen en morele steun komen van een nieuwe collega, buurvrouw of vriendin. Samen iets ontwerpen of opknappen zorgt voor gezelligheid en uitwisseling. Aan de partner stelt de Tweelingen nu hoge eisen. Breng het leuk, dan pakt hij of zij de handschoen zeker op.

De Kreeft druipt van de charme. Daarop reageren vooral de mannen in haar omgeving. Bedenkt eens waar de neiging vandaan komt om veel gewicht te geven aan andermans mening. Stel de eigen wensen vaker voorop en laat anderen daarbij zien wie je bent!

Zwerflust en plannen maken komen bij elkaar tijdens het googelen naar reizen. De Leeuw snakt naar avontuur en steekt anderen ermee aan. Singles zijn nu niet erg kieskeurig. Rustig aan, meteen ringen uitwisselen is wel heel benauwend.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Benoem gedachten en gevoelens, dat doorbreekt de sleur en zet situaties in gang waarvan je kunt groeien. Let wel op je woordkeuze en check of mensen ervoor open staan. Artistieke of doe-uitjes zijn nu ideaal. De Maagd ontmoet graag mensen die haar interesses delen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Nieuwe liefde is lastig. Voor Weegschalen die hun grenzen regelmatig moeten oprekken, kan dat leerzaam zijn. Of een signaal dat je niet helemaal bij elkaar past. Ook in bestaande relaties ontstaat meer inzicht. Vervulling komt als je kennis doorgeeft aan jongeren.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Stilzwijgende afspraken knellen. Wat verwacht je eigenlijk van elkaar? Bespreek het. Goed doorvragen levert nuttige antwoorden op. In het weekend is de discipline ver te zoeken. Zet verlangen naar vrijheid om in acceptatie. De Schorpioen vindt rust in het hier en nu.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De Boogschutter kan zich slecht concentreren. Beteugel de behoefte aan afleiding met kleine beloningen voor elk afgewerkt klusje. Een filosofische insteek helpt ook: alles is zoals het zou moeten zijn. Is de sfeer goed, dan werkt de Boogschutter harder.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Frustratie en irritatie komen voort uit het gevoel niet goed genoeg te zijn, Steenbok. Richt woede niet op anderen, maar zoek een fysieke uitlaatklep. Schreeuw er eens lekker op los in een weiland. De koeien schrikken er misschien van, maar het lucht enorm op.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Behoefte aan zekerheid maakt de Waterman gevoelig voor de charmes van een nieuwe persoon. Neem geen overhaaste beslissingen uit angst voor eenzaamheid of een ingedutte relatie. In het weekend zijn er kibbelpartijen. Je kruipt niet alleen onder de wol om te slapen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Tank wat ‘vitamine zee’! De ruisende branding, zilte lucht en blote voeten in het zand verjagen somberheid. Vat andermans mening niet persoonlijk op, die heeft niets met jou te maken. De Vissen heeft nu behoefte aan steun. Ga moeilijkheden niet uit de weg.

Ram 21-3 t/m 20-4

Door een overdosis energie kan de Ram haar standpunten goed verdedigen. De uitdaging is niet over anderen heen te walsen. Pas op: impulsieve besluiten hebben consequenties. Ook erotisch is de Ram geladen. Stem beter af op de ander en er ontstaat siervuurwerk.

Stier 21-4 t/m 20-5

De Stier maakt een jeugdige indruk en zou zich graag in nieuwe avonturen storten. Werkt onzekerheid remmend? Bedenk dat je eerder spijt krijgt van iets dat je níet hebt gedaan. Vraag vaker aandacht. Jouw ideeën mogen ook worden gehoord en gezien.

Voorspellingen door astroloog Viola Robbemondt.