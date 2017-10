Gevangenisstraf voor moeder die vaccinatie zoon (9) weigert

In Michigan, Amerika moet Rebecca Bredow 7 dagen de cel in, omdat ze blijft weigeren haar zoon van 9 jaar te laten vaccineren.

“Ik zit nog liever 7 dagen in de cel omdat ik sta voor wat ik geloof, dan dat ik toegeef aan iets waar ik zo tegen ben,” zei Rebecca in de rechtbank. In Michigan is er een grote groep mensen tegen vaccinatie, omdat ze bang zijn dat het slecht is voor kinderen – vaccinatie zou bijvoorbeeld autisme kunnen veroorzaken (onzin, weet de medische wetenschap, die de mythe meerdere keren onderuit haalde).

Supporters of Rebecca Bredow outside Oakland Co. courthouse.

She’s the mom facing deadline today to vaccinate her son or go to jail pic.twitter.com/Jxn776kAhS — Brian Abel (@BrianAbelTV) October 4, 2017

In Michigan is vaccinatie niet verplicht. Ouders staat het vrij om een kind niet te laten inenten. Dat dit bij deze zaak wél gebeurt, is omdat Rebecca jaren geleden met haar ex-man had afgesproken om haar zoon te laten inenten. Toen ze ineens van gedachten veranderde, spande hij een rechtszaak aan, die hij vorige week won.

Uitspraak

Ook na de uitspraak in het voordeel van de vader, bleef Rebecca weigeren. Daarom is nu besloten om haar een week in de cel te zetten. De rechtbank heeft de vader tijdelijk de voogdij gegeven. De BBC meldt dat het niet de eerste keer is dat een ouder hiervoor in de cel belandt. Soortgelijke rechtszaken zijn al eerder aangespannen.

Photo of Rebecca Bredow being escorted out of court in handcuffs. Sentenced to 7 days in jail for contempt pic.twitter.com/HJHtse169y — Maxwell White (@MaxWhiteWXYZ) October 4, 2017

Rebecca Bredow got 7 days in jail for refusing vaccinations in Detroit’s Oakland County Circuit Court – ABC News https://t.co/YfVCGovwfJ — BROOKE CERDA GUZMAN (@DESCOLONIZADORA) October 4, 2017

De staat Michigan behoort met een 43e plaats tot de staten in Amerika met het laagste vaccinatie-gemiddelde. Ook al is vaccinatie niet verplicht, scholen mogen in de Verenigde Staten wel eisen dat de leerlingen ingeënt zijn. Het zou een van de redenen zijn dat veel ouders die tegen vaccinatie zijn hun kinderen thuisonderwijs geven.

Bron: NOS, BBC. Beeld: ANP

