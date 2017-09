Vrouw laat met goudeerlijke foto's zien dat 90 kilo gewichtsverlies niet alleen maar leuk is

Al van kinds af aan worstelt Jessica Weber (23) uit Illinois met haar gewicht. Maar nu ze meer dan 90 kilo kwijt is, is haar strijd nog steeds niet over.

Wat namelijk niet automatisch verdwijnt als je afvalt: de overtollige huid. Hoe dat écht is, laat Jessica openlijk zien op haar Instagram-pagina.

“Ik ben altijd anders behandeld om mijn gewicht,” vertelt Jessica bij de Daily Mail . “Op school werd ik altijd gepest. Op een gegeven moment wilde ik niet meer met de schoolbus omdat één meisje altijd zo gemeen tegen me was. En toen was ik nog niet eens op mijn zwaarst.”

Op haar 22e woog Jessica 180 kilo en besloot ze dat het tijd was om het roer om te gooien.

You always get to see the loose skin on my front side so I thought I’d share my back side! What can ya do 🤷🏽♀️ #looseskin #looseskinbegone #extremeweightloss #weightloss #losingweight #weightlossjourney #reality #looseskinproblems Een bericht gedeeld door Jessica Weber (@jessica_vsg44) op 13 Aug 2017 om 4:05 PDT

In januari 2016 kreeg Jessica van haar artsen te horen dat ze in aanmerking kwam voor een maagverkleining. Maar dat was niet het enige dat ze deed.

Om écht gezond te worden moest ze haar levensstijl drastisch veranderen en dus begon ze met sporten en gezonder eten. Ze schrapte koolhydraten en suikers van het menu en eet in plaats daarvan veel groene en eiwitrijk voedsel.

Het werkt voor haar, vertelt ze. Inmiddels weegt ze 90 kilo — dat is nog maar de helft van hoeveel ze op haar zwaarst was.

Ze wil daar nog 20 kilo vanaf, vertelt ze op haar Instagram-pagina en daarna kan eindelijk haar overtollige huid weggehaald worden. Voordat het zover is laat ze echter elke dag aan haar 18.000 volgers zien hoe ze haar lichaam eindelijk leert te accepteren. En ervan te houden, ook al is het niet perfect.

“Dit is mijn leven. Dit is de realiteit. Als je 90 kilo verliest verdwijnt de extra huid niet als sneeuw voor de zon,” vertelt ze in een post waarin ze haar buik vastheeft. “Ik heb geleerd ermee te dealen! Tot mijn laatste operatie leef ik in dit lijf. Ik zal mijn lichaam nooit meer haten.”

Bron: GoodHousekeeping, Daily Mail. Beeld: iStock