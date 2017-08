Herken jij de celebrity op deze foto..?

Onlangs plaatste ze een foto van zichzelf op Instagram, die héél jaren ’90 is, getuige het dikke haarelastiek (oh, een scrunchie!) van haar klasgenootje. Zie jij om wie het gaat…?

Je had het wellicht al geraden… Maar het is Ivanka Trump! Dat de dochter van de Amerikaanse president niet een natuurlijke blondine is, kun je zien aan haar donkere haardos op de foto. Ze schreef erbij: ‘Feeling those back to school vibes! 📖 #TBT‘

Feeling those back to school vibes! 📖 #TBT Een bericht gedeeld door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 24 Aug 2017 om 5:05 PDT

Weet je trouwens al wat Ivanka’s bijnaam is in het Witte Huis?

Witte Huis

Ivannka is inmiddels verhuisd naar de Amerikaanse hoofdstad. Samen met haar man Jared en hun 3 kinderen woont ze daar in hun eigen witte huis. Daar zijn de buren niet zo blij mee, zie je in de video hieronder…

