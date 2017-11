Advies van de Gezondheidsraad: verse jus is net zo ongezond als cola

Wat is nou gezond en wat niet? Wie de media volgt, wordt horendol van alle tegengestelde berichten. Libelle was benieuwd naar het advies van de Gezondsheidsraad. Deze is samengesteld met een legertje voedingsdeskundigen, artsen en epidemiologen.

Verse jus vs. cola

De opvallendste adviezen: we moeten iedere dag een handje noten eten en 2 keer per week vis eten is niet meer nodig. Een aantal jaar geleden mochten mannen nog 2 glazen alcohol per dag drinken, nu is dat bijgesteld naar maximaal één glas (en ja, dat geldt ook voor vrouwen). En wist je dat een glas verse jus net zo ongezond is als een glas cola?

Dit zegt de Gezondheidsraad nog meer over ons eten:

Groente en fruit

We moeten 50 gram meer groente en fruit eten dan de huidige richtlijn vermeldt. In het ideale geval eten we dagelijks 200 gram groente en 200 gram fruit. Dat verlaagt de bloeddruk en bovendien zorgt de stof pectine voor een lagere hoeveelheid slecht cholesterol. Nederlanders komen daar trouwens bij lange na niet aan: we eten net iets meer dan de helft van wat wordt aanbevolen.

Iedere week peulvruchten (bonen, linzen, spliterweten) is goed tegen de hoeveelheid slecht cholesterol en verlaagt daarmee het risico op hartziekten.

Over alcohol bestaan nog een hoop misverstanden. De een beweert dat een glas rode wijn net zo goed is als een work-out, de ander beschouwt alcohol als het slechtste wat je je lijf kunt aandoen. Onderzoeken naar matig alcoholgebruik spreken elkaar nog steeds tegen, maar zeker is wel dat meer dan een glas per dag het risico op kanker en beroertes vergroot. Als je toch een glaasje neemt, is wijn een betere keuze dan bier.

Met zout is het oppassen geblazen. Zorg ervoor dat je niet meer binnenkrijgt dan 6 gram per dag, luidt het advies. Dat betekent een lagere bloeddruk en minder risico op hart- en vaatziekten.

Vis is gezond, maar om profijt te hebben van de gezondheidsvoordelen is één visje per week genoeg. 2 keer per week is niet beter voor het hart. Ga dan overigens wel voor vette vis als haring en zalm.

Alle hipster-cafés ten spijt luidt het advies: drink alleen filterkoffie. Dat is de enige soort die de kans op hartziekten, beroertes en diabetes verlaagt. Dat is trouwens ook de koffie die Nederlanders het meest drinken, of het nou in de vorm van pads of cups is of uit de automaat komt.

Iedere dag 90 gram volkorenbrood, -pasta of zilvervliesrijst vermindert de hoeveelheid slecht cholesterol. De vezels hierin verlagen de bloeddruk.

De afgelopen weken een hot item: vlees. Rood vlees is niet heel gezond en niet alleen omdat dagelijkse consumptie de kans op darmkanker verhoogt. Iedere dag een rookworst of hamburger eten vergroot ook de kans op longkanker, beroertes en diabetes. Vlees helemaal laten staan is niet nodig omdat het ook gezonde voedingsstoffen bevat, maar wees wel voorzichtig met bewerkt rood vlees.

Noten zijn een calorierijke snack, maar wel een heel verantwoorde. Minstens 15 gram ongezouten noten per dag eten luidt dan ook het advies. Pinda’s tellen trouwens ook gewoon mee.

Iedere dag 3 tot 5 koppen verlaagt de bloeddruk. Veel theeleuten wordt ook gelinkt aan een lager risico op diabetes. Gek genoeg tellen groene thee en kruidenthee hierbij niet mee.

Deze komt vast niet als een verrassing: drankjes waar veel suiker in zit zijn een no-go. Let op: hier valt jus d’orange ook onder. Volgens de raad is dat net zo ongezond als een glas cola. Probeer het dan ook zo veel mogelijk te vermijden. Dat wordt nog een uitdaging want kinderen drinken hiervan al zo’n driekwart liter per dag.

Het gebakkelei over zuivel en of het nou wel of niet gezond is, komt ten einde: een paar porties is hartstikke goed. Het verlaagt het risico op darmkanker en veel yoghurt helpt in de strijd tegen diabetes.

Bron: Volkskrant/NOS. Beeld: iStock