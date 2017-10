Dít doet Heel Holland Bakt-winnares Annemarie Pronk nu

Na de zenuwslopende finale van Heel Holland Bakt heeft winnares Annemarie Pronk niet stilgezeten. Integendeel. Binnen no time waren daar: haar kookboek, een website en verschillende samenwerkingen.

Vorig jaar won Annemarie de finale, maar omdat het programma 3 maanden eerder werd opgenomen kon ze het niet van de daken schreeuwen: “Dat was heel moeilijk, vooral voor 3 van mijn 4 kinderen, die dat bewust hebben meegemaakt. Zij moesten echt hun mond houden en dat was niet makkelijk.”

Stroomversnelling

Op website De Ondernemer vertelt Annemieke dat ze geen moment stilgezeten heeft het afgelopen jaar: “Voordat ik meedeed aan Heel Holland Bakt was ik al aan het nadenken over het starten van een eigen bedrijf. Het leek me leuk om naast mijn baan bij het Leger des Heils bakworkshops aan te bieden. Dat plan kwam nu in een stroomversnelling door het programma. Ik dacht, als ik het nu niet doe, dan gaat mijn kans voorbij.”

Een bericht gedeeld door Annemarie Pronk (@annemariebakt) op 17 Mrt 2017 om 4:03 PDT

“Met mijn eigen bedrijf geef ik nu bakworkshops en demonstraties, ook voor Libelle bijvoorbeeld! We zijn daarnaast net begonnen met een B&B in Scheveningen achter de jachthaven, maar die is nog niet helemaal klaar.”

Boekhouding

Enige nadeel van een eigen bedrijf vindt Annemarie de boekhouding: “Die is wel tijdrovend. Zeker wanneer je zo veel kleinere inkopen doet. Alle bonnen bewaren, invoeren, uren en kilometers bijhouden, dat vergt wel wat discipline. Inmiddels zit het gelukkig in mijn systeem.”

“Tot nu toe is de ‘chipolatataart’ een gewilde workshop. Het is echt leuk om te zien dat iedereen met niets begint, en vervolgens met een prachtige, zelfgemaakte taart naar huis gaat.”

Een bericht gedeeld door Annemarie Pronk (@annemariebakt) op 5 Apr 2017 om 9:58 PDT

Workshop

“Een workshop kost 59,50 en duurt ongeveer 4 uur. Ieder heeft dan een eigen oven en werkruimte. Alles wordt bereid tijdens de workshop, zodat de deelnemers ook echt alles zelf gemaakt hebben. Uiteraard heb ik altijd lekkere hapjes om te proeven bij me en gaat iedereen met een goodiebag, de recepten en het zelfgemaakte eindproduct naar huis.”

Ook dit jaar is programma ‘Heel Holland Bakt’ weer een enorm succes, zoals je kunt zien in de video hierboven. Zondag zaten bijna 3 miljoen mensen aan de buis gekluisterd.

Bron: AD, De Ondernemer, Omroep West. Beeld: ANP, Instagram