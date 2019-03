Morgen begint 'Holland zingt Hazes' en de artiesten zijn er bíjna klaar voor

Nog een dagje en dan is het weer tijd voor de Holland zingt Hazes concertreeks. De deelnemende artiesten kwamen deze week al bij elkaar om hun kelen op te warmen voor de hits van wijlen André Hazes senior.

Het is alweer de zevende editie van Holland zingt Hazes, een avond vol hits van de overleven zanger. De nummers worden gezongen door ‘de beste artiesten van Nederland’. Deze editie zijn dat Xander de Buisonjé, Jeroen van der Boom, Peter Beense, Danny de Munk, Nick & Simon, Johnny de Mol en Jamai Loman.

Repetities Holland zoekt Hazes

André Hazes junior deelde via Instagram al een kiekje van de repetities. “Dit gaat te gek worden, hoor dit!”, schreef hij erbij.

Nog meer concerten in 2020

Vrijdag vindt het eerste van vier Holland zingt Hazes-concerten plaats in Ziggo Dome Amsterdam. Deze week werd bekend dat er ook een achtste editie komt van de concertreeks. De kaartverkoop voor de concerten in 2020 start vrijdag 15 maart om 10.00 uur.

Holland zingt Hazes trok in totaal al bijna 500.000 bezoekers. Dat is per concert zo’n 15.000 Hazes-liefhebbers. Wil je zelf een van de concerten bijwonen? Het is bijna uitverkocht, maar je kunt hier nog kaartjes kopen.

