Horoscoop: er komt een romantische tijd aan voor de Steenbok

Deze week is het voor de Schorpioen belangrijk om je partner te ruimte te geven. Het kan de Kreeft aan energie ontbreken en de Maagd kan deze week oprecht genieten van financiële ‘uitspattingen’.

Van 24 tot en met 30 september 2018.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Mensen vinden het leuk om je in de buurt te hebben. Ze nodigen je voor van alles en nog wat uit. Normaal gesproken is dat koren op de molen van de Weegschaal, maar deze week is er ook behoefte aan wat momentjes alleen. Gelukkig lukt het een Weegschaal meestal om de balans te vinden.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het is belangrijk om je partner deze week de ruimte te geven. Het liefst zit je boven op zijn of haar lip en wil je niets liever dan samen zijn. Maar houd er rekening mee dat de intensiteit en hartstocht van een Schorpioen voor een ander wel eens wat overweldigend kan zijn. Het werkt beter om lief te hebben en los te laten tegelijk.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het zit de Boogschutter aan alle kanten mee. Dat komt vooral doordat je daar in een eerder stadium zelf voor hebt gezorgd. Maar er zijn ook veel mensen die je een warm hart toedragen en die graag een handje willen helpen. Vaak ben je degene die anderen helpt. Laat de rollen nu maar eens omgedraaid zijn.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Heb je een partner? Ga dan samen op stap. Daar beleef je in deze tijd meer plezier aan dan aan thuiszitten en praten. Geen partner? Ook dan is het goed om eropuit te gaan. Thuis op de bank gebeurt er namelijk weinig spannends. Er komt een veelbelovende romantische tijd aan.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Het gaat goed met de Waterman, zeker wanneer zij vooral aandacht aan haar carrière wil geven en het niet zo’n punt vindt om de liefde op een wat lager pitje te zetten. Er kan wat afstand zijn tussen jou en je partner, soms in emotionele zin, maar vaker letterlijk geografisch. Je bent waarschijnlijk veel op stap, voor werk of voor studie en ziet elkaar dus minder vaak.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen heeft behoefte aan romantiek. Het zal waarschijnlijk wat moeite kosten om je partner in dezelfde stemming te krijgen. Forceer niets, ga gewoon je eigen gang en op een gegeven moment gaat hij of zij er vanzelf in mee. Geen partner? Dan is het in ieder geval belangrijk om een mooie sfeer in huis te creëren.

Ram

21-3 t/m 20-4

Deze week trekt de Ram zich niet meer zo veel aan van wat anderen vinden. Je pareert hun kritiek en dat zorgt voor meer zelfvertrouwen. Je hebt de neiging om als beloning wat lekkers te nemen, maar het is de vraag of dat verstandig is. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook omdat er algauw wat ongewenste kilo’s kunnen bijkomen.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier moet deze week niet te veel van haar partner verwachten. Als je allerlei plannen en ideeën hebt, dan is het al mooi wanneer hij of zij daarmee instemt – zeker wanneer jij het interieur drastisch wilt veranderen. Maar verwacht geen actieve bijdrage van je partner. Ergens is dat ook wel prettig, want dan kun je gewoon doen wat je zelf wilt.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Alles loopt op rolletjes. Alleen Tweelingen die in mei jarig zijn, hebben soms een wat minder goed humeur, maar verder heb je met een prachtige tijd te maken. Je bent energiek, zit vol ideeën en het kost weinig moeite om anderen van de waarde van die ideeën te overtuigen. Bovendien hangt er een leuk nieuwtje in de lucht.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het kan de Kreeft die in juni is geboren aan energie ontbreken, maar verder ziet het er prima uit deze week. En de komende weken zal het eigenlijk alleen maar beter gaan. Het lukt momenteel goed om een huiselijke sfeer te creëren en als er iets is waar een Kreeft blij van wordt, dan is het dat wel. Verder zou je met een financieel voordeel te maken kunnen hebben.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De contacten met andere mensen zijn deze week een stuk prettiger voor de Leeuw dan afgelopen week. Dat is fijn, dus maak daar gebruik van door leuke gesprekken te voeren en door samen gezellige dingen te doen. Laat je echter niet verleiden om afspraken te maken om met iemand samen te wérken. Dat ziet er minder gunstig uit.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Een dagje winkelen, een dagje flaneren, een terrasje pakken, jezelf op een etentje trakteren: zelfs als je normaal gesproken een Maagd bent die dat algauw zonde van het geld of de tijd vindt, kun je er deze week echt van genieten. Achteraf heb je deze keer geen spijt van de ‘uitspattingen’. Gewoon lekker uitgaan dus.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.

