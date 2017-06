Kippenvel: politie probeert bezoekers pub in veiligheid te brengen

De vader van het overleden 14-jarige meisje uit Hoevelaken is eerst zelf naar zijn dochter gaan zoeken, voordat hij de politie inschakelde. Dat vertelt een woordvoerder van de politie.

De directeur van de school van het meisje reageert verslagen: “Het is een schok.”

Gevonden in sloot

Kort nadat de vader de politie op vrijdagavond inschakelde werd het meisje door een wandelaar in een sloot in Achterveld gevonden. Het meisje was met de fiets op weg naar huis vanaf de J.H. Donnerschool in De Glind. “Het klopt. Ze zat bij ons op school”, zegt de directeur van de school.

Savannah

Volgens de politie is er geen verband met de zaak van de vermiste Savannah. Veel mensen vragen zich af of het toeval is dat de politie onderzoek doet naar twee 14-jarige meisjes uit dezelfde regio.

Vlaggen halfstok

Op een Facebookpagina voor inwoners van Hoevenlaken stromen berichtjes voor de nabestaanden binnen. Veel mensen wensen de familie van het meisje sterkte en spreken hun ongeloof uit over de situatie. Ook stelt iemand voor om de vlaggen halfstok te hangen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Hart van Nederland/ANP