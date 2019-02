Oeps: inbreker in Harderwijk blijkt buurvrouw die haar konijn zoekt

Het kwijtraken van je huisdier is al erg, maar als je tijdens de zoektocht ook nog eens wordt aangezien voor inbreker, dan heb je al helemaal pech. Het overkwam de bazin van een konijn in Harderwijk.

Afgelopen nacht ontsnapte het diertje en de eigenaresse rende het konijn achterna. Tijdens haar achtervolging belandde de vrouw in de tuin van haar buren, waarop de buurman de politie belde. Hij dacht namelijk dat er een inbreker om het huis sloop.

Inbreker Harderwijk

Wijkagent Jelle van Heerikhuize kwam op de melding af en verwachtte de inbreker op heterdaad te betrappen. “Niets is wat het lijkt”, schrijft hij op Twitter. “Een weggelopen konijn wordt achterna gezeten door de buurvrouw, die op haar beurt door de tuin van de melder ploetert.”

#Nightshift #Harderwijk. We beginnen direct goed: spoedmelding ivm een rond een woning struinende persoon. Mogelijk heterdaad inbraak. Niets is wat t lijkt: een weggelopen konijn wordt achterna gezeten door de buurvrouw, die op haar beurt door de tuin van melder ploetert. Dus. pic.twitter.com/HdsDOM1RXG — Jelle v. Heerikhuize (@polermelocentzu) 25 februari 2019

Weggelopen konijn

Gelukkig voor de buren was er dus geen sprake van een inbraak. De agent vermeldt niet of het konijn inmiddels terecht is, maar we hopen voor de buurvrouw dat het beestje weer veilig thuis is gekomen.

Bron: Twitter. Beeld: iStock