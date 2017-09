Dít zijn de mooiste tatoeages voor elk sterrenbeeld

Je wilt dolgraag een tattoo (groot en opvallend of juist klein en verfijnd), maar je zit al jaren te broeden op de vraag: wat dan? Een klassiek plaatje of juist iets heel eigens? Je sterrenbeeld geeft raad!

Bij elk sterrenbeeld horen natuurlijk bepaalde karaktereigenschappen. En die kunnen vaak weer in een symbool worden gevangen. We zetten de beste inspiratie voor je op een rij.

Ram

Je bent spontaan, stoer en competitief. Net als een kat kun je behoorlijk doortastend zijn. Een symbool dat je richting geeft, past hier goed bij. Of kies een moedig dier: een ram bijvoorbeeld, of juist een tijger.

Een bericht gedeeld door H A N D P O K E☽ T A T T O O S (@indiapia.tats) op 26 Sep 2017 om 9:24 PDT

Een bericht gedeeld door Angelink Tatouage (@angelinktatouage) op 22 Sep 2017 om 11:03 PDT

Een bericht gedeeld door Inkstitution Tattooing (@inkstitution) op 27 Sep 2017 om 12:55 PDT

Stier

Stieren kenmerken zich als nuchtere persoonlijkheden. Je bent graag buiten, maar houdt niet zo van verandering. Geduld is een sterke kant van je en het woord haast komt niet in je vocabulaire voor. Denk aan het thema natuur: een boom, wellicht? Maar dan wel een tropische!

Een bericht gedeeld door Blood Brotherhood (@bloodbhtattoo) op 26 Sep 2017 om 7:59 PDT

Een bericht gedeeld door Kira Kit (@kira_kit_tattoo) op 25 Sep 2017 om 6:06 PDT

Een bericht gedeeld door Esther Pérez Osta (@esteer93) op 3 Aug 2016 om 11:09 PDT

Tweeling

Serieus, maar wel extrovert. Dat zijn Tweelingen ten voeten uit. Je staat vaak op het punt om (opnieuw) je vleugels uit te slaan – dat is een mooi symbool voor een tatoeage. Of kies iets dat dichter bij het teken zelf ligt, iets dubbels of juist tegenstrijdigs.

Een bericht gedeeld door Radek (@tattooradis) op 18 Apr 2017 om 4:04 PDT

Een bericht gedeeld door tattoo & Make-up Artist (@mithat_kiricilar_official) op 15 Sep 2017 om 12:00 PDT

Een bericht dat is gedeeld door @ml.frdr op 9 Dec 2014 om 10:11 PST

Kreeft

Voor de Kreeft zijn familie en vrienden heilig. Een voor de hand liggende tattoo-optie is dan ook bijvoorbeeld de geboortedatum van een dierbare. De Kreeft is een waterteken, dus golven, water, de zee bieden kunnen veel inspiratie bieden.

Een bericht gedeeld door Gaëlla (@gaella_dupuis) op 10 Mei 2017 om 9:16 PDT

Een bericht gedeeld door vladafedotowa (@vladafedotowa) op 20 Jun 2017 om 6:07 PDT

Een bericht gedeeld door Noemi (@nonnoe92) op 22 Sep 2017 om 2:02 PDT

Leeuw

Muurbloempje? Dat woord komt niet in het vocabulaire van een Leeuw voor. Vrouwen met dit sterrenbeeld zijn expressief, levendig en staan graag in de spotlights. Deze tatoeages passen hier uitstekend bij:

Een bericht gedeeld door Luis Fernando Hernández (@fertattoo_studio) op 22 Sep 2017 om 2:51 PDT

Een bericht gedeeld door Lucas Ribeiro (@lucasrtattoo) op 24 Sep 2017 om 8:22 PDT

Een bericht gedeeld door ✖️✖️✖️❤💉 (@jony10broart) op 26 Sep 2017 om 3:44 PDT

Maagd

De Maagd is van de details en de logica. Een geometrisch patroon is dan ook logisch. Of gooi het over een heel andere boeg en kies voor een design dat juist een beetje ouderwets aandoet.

Een bericht gedeeld door flesh canvases (@tatuhaiku) op 8 Jul 2016 om 8:40 PDT

Een bericht gedeeld door Don simone tattooer (@donsimone_tattooer) op 16 Sep 2017 om 6:43 PDT

Een bericht gedeeld door Anna Voros (@annavoros.aranyanoklek) op 17 Jun 2017 om 3:04 PDT

Weegschaal

De Weegschaal is niet graag alleen en deelt veel – in harmonie – met de mensen om haar heen. Of dat nou haar beste vriendin is, haar moeder of haar kinderen. Een hemellichaam past perfect bij dit sterrenbeeld. Rechtvaardigheid is een ander sterk symbool voor de Weegschaal.

Een bericht gedeeld door Dimitris Karpis (@dimitriskarpis) op 16 Mrt 2017 om 12:25 PDT

Een bericht gedeeld door Pat X Tattoo (@pat_x_tattoo) op 25 Sep 2017 om 8:27 PDT

Een bericht gedeeld door Mynameis Tiger💋 (@tigerlok) op 14 Aug 2017 om 7:30 PDT

Schorpioen

De Schorpioen is passioneel en gepassioneerd. Een echt vuurteken, iets dat smeult en je doet smelten omdat de hitte er vanaf spat. En dat mag ook best een tikje mysterieus zijn.

Een bericht gedeeld door Jeremy (@jeremink7) op 5 Jul 2016 om 12:26 PDT

Een bericht gedeeld door Small Tattoos (@small.tattoos) op 21 Sep 2017 om 7:45 PDT

Een bericht gedeeld door Exotic Tattoo Murcia (@exotictattoomurcia) op 27 Sep 2017 om 5:27 PDT

Boogschutter

Een reislustig type, die Boogschutter. Met een filosofische, diepere kant, die je misschien niet direct aan de wereld wilt laten zien. Denk aan globes, quotes of wellicht een kleine tatoeage op een verborgen plek.

Een bericht gedeeld door 3424867989 📱Santa fe (@diegobaroni) op 24 Mei 2016 om 2:57 PDT

Een bericht gedeeld door GökhanEnli TATTOO 💉 (@gokhan.enli) op 20 Sep 2017 om 10:30 PDT

Een bericht gedeeld door Anh Thu (@emma_bui205) op 6 Sep 2017 om 5:51 PDT

Steenbok

Vastbesloten, hardwerkend en doelgericht zijn woorden die de Steenbok perfect omschrijven. Een tatoeage met woorden is ideaal voor dit sterrenbeeld.

Een bericht gedeeld door NW / Laura Martinez (@nothingwildtattoo) op 2 Aug 2016 om 8:21 PDT

Een bericht gedeeld door Seth Blanco / Emporium Tattoos (@sethblanco) op 26 Nov 2016 om 3:19 PST

Een bericht gedeeld door Madelaine – NIVEX (@madelaine.nvx) op 15 Apr 2014 om 8:50 PDT

Waterman

Watermannen zijn harde werkers die van de wereld een betere plek willen maken. Ze houden van cultuur en reizen en hebben vaak een originele geest. Misschien is een mandala iets voor jou, als je dit sterrenbeeld hebt?

Een bericht gedeeld door Roxann Boulais (@roxannb_) op 8 Jul 2016 om 1:52 PDT

Een bericht gedeeld door Anna Yershova (@yershova_anna) op 26 Sep 2017 om 5:01 PDT

Een bericht gedeeld door saintanthonytattoopd (@saint_anthony_tattoo_pd) op 27 Sep 2017 om 5:51 PDT

Vissen

Die Vissen toch: dromerig, emotioneel en romantisch. De natuur en buiten zijn passen bij je, en de kans is best groot dat je een spirit animal hebt. Ook een goed idee: een tatoeage om bij weg te dromen.

Een bericht gedeeld door Oliver Stone (@oliverstoneink) op 2 Aug 2017 om 11:52 PDT

Een bericht gedeeld door Susanne Suflanda König (@suflanda) op 31 Dec 2015 om 1:31 PST

Een bericht gedeeld door Anna Baldassarre (@annabmakeup) op 24 Mrt 2017 om 5:12 PDT

Enneh, ben je nou Maagd maar vind je de tatoeages bij de Leeuw veel mooier? Gewoon doen 😉

Bron hoofdbeeld: iStock.