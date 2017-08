Dít is de bijnaam van Ivanka Trump in het Witte Huis

Volgens Vanity Fair hebben de medewerkers van het Witte Huis een weinig flatterende bijnaam voor de belangrijkste adviseur van de president, zijn dochter Ivanna Trump.

Namelijk: Princess Royal. Een term die normaal gebruikt wordt voor de oudste dochter van het Britse koningshuis (prinses Anne Mountbatten-Windsor, de zus van prins Charles, draagt momenteel die titel). De bijnaam is waarschijnlijk een referentie naar nepotisme of naar haar hautaine gedrag, meldt Welingelichte Kringen.

Sommige werknemers zouden het onterecht vinden dat de presidentsdochter zo’n hoge positie bekleedt. De enige reden dat ze op die plek zit is omdat ze in de familie geboren is; een Princess Royal-status.

Onbelangrijk

Ze voegt volgens critici weinig toe aan team-Trump, net als haar man Jared Kusher die topadviseur van de president is. “Ze snappen niet hoe onbelangrijk ze zijn en denken dat ze speciaal zijn.”

Jaiks. Wie trouwens ook niet zo blij zijn met Ivanka en haar man..? De buren, die klagen over hun komst, zoals je ziet in de video hierboven.

Bron: BusinessInsider, Welingelichte Kringen, Vanity Fair. Beeld: BrunoPress

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.