Wat je waarschijnlijk nog niet wist, is dat Ivanka helemaal niet haar voornaam is. Ze heet namelijk Ivana.

Vernoemd

Jup. Net als dat haar broer naar papa Donald is vernoemd, heeft Ivana de naam van haar moeder, Ivana Trump gekregen. In 2010, werd haar op Twitter gevraagd hoe ze aan haar naam kwam, waarop ze antwoordde dat Ivanka eigenlijk een koosnaampje is.

“In Tsjechië is Ivanka de verkleinnaam voor Ivana, zoals Bobby dat voor Robert is,” schreef ze.

My actual name is Ivana. In Czech, Ivanka is the baby name for Ivana, like Bobby is to Robert. RT @Saluxious Ivanka, how’d you get u r name?

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 28, 2010