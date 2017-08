Jan Kooijman gaat voor drastisch ander kapsel: hij is blond

Jan Kooijman is terug van vakantie en besloot zijn haar rigoureus te veranderen. De man is blond. Hóógblond.

Op een foto die hij op Instagram plaatste deelt hij zijn nieuwe kapsel met de woorden: “Mijn vakantie is voorbij. Ik ben blond. Een weekend vol shocks.” Zeg dat wel Jan 😉

✅#BatmanReturns is 25 jaar oud. ✅Mijn vakantie is voorbij. ✅Ik ben blond. Een weekend vol shocks. #DOEI Een bericht gedeeld door Jan Kooijman (@jankooijmagram) op 19 Aug 2017 om 10:14 PDT

Wat vinden jullie van zijn nieuwe lokken?

Jan gebruikt Instagram regelmatig voor een bijzonder inkijkje in zijn leven. Eerder showde hij nog zijn ‘killerbody’, zoals je kunt zien in de video hierboven. “Met dank aan kapotte knie en griep 3 weken niet getraind. Back in action!”

Beeld: Instagram, Brunopress.