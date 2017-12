Jessica (18) trainde zo hard dat ze overleed

De Australische Jessica vond alles leuk aan de vechtsport Muay Thai: de empowerment van vrouwen, de strijd in de ring, de intense discipline die de vechtsport vereiste, de kunst van het vechten.

Wat ze nooit had kunnen vermoeden is dat de sport haar het leven zou kosten.

Bij Muay Thai is deelname aan een wedstrijd alleen toegestaan als je voor de klasse waarin jij sport het juiste gewicht hebt. Om gewicht te verliezen, nam Jessica drastische maatregelen. Jessica’s moeder vertelt bij Perth Now dat de dood van haar dochter te wijten is aan extreme uitdroging na excessief sporten.

“Voor haar strikte regime om gewicht te verliezen moest ze eerst een overmatige hoeveelheid water drinken en daarna de inname verlagen en doorsporten in een rubberen trainingspak. Ook nam ze zoute baden.”

Coma

Het werd haar fataal: de laatste training, een uur voordat ze werd gewogen voor een wedstrijd, bevatte een trainingsloop. Jessica ging over haar grenzen, begon raar te lopen en viel, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze kon niet meer praten, bleek ernstig uitgedroogd en haar organen waren een voor een uitgevallen.

In het ziekenhuis wisten artsen niet wat haar mankeerde en hoe ze haar hoge hartslag van 180 moesten terugbrengen, ze brachten haar in een coma waar ze nooit meer uit wakker zou worden.

Jessica Lindsay mother warns against shedding weight https://t.co/8G7BGhMLpZ pic.twitter.com/Ga5LpXsHgN — Zesty Europe News (@zesty_europe) December 11, 2017

“Ik wil mensen wakker schudden,” zegt haar moeder Sharron nu. “Dit gebeurt niet alleen bij Muay Thai maar bij zoveel vechtsporten.” Ze gaat met de Australische vereniging van vechtsporten om tafel om nieuwe richtlijnen te bepalen. Sharron hoopt op een cultuurverandering binnen de sport, aangezien deze gevaarlijke afval-praktijken wijdverspreid zijn.

“Ik was haar moeder en het was mijn taak om haar te beschermen. Maar het was ook haar taak om zichzelf te beschermen. En van de sportscholen en verenigingen om bescherming te bieden aan iedereen.”

Gemis

“Dit zou nooit meer mogen gebeuren. Mijn Jessica was een mondige, goed opgeleide, slimme meid, die op eens levensgevaarlijke manier gewicht probeerde te verliezen, omdat werd verteld dat het geen kwaad kon. Het kostte haar het leven.”

“Het gemis is overweldigend”, zegt Sharron. “We missen Jessica elke dag, elke minuut. Ik zal haar niet zien opgroeien, ik zal haar niet 21 zien worden, of zien trouwen of kinderen krijgen. Ik kan nog steeds niet geloven dat mijn meisje, mijn dochter er niet meer is.”

Bron: Perth Now, Welingelichte kringen. Beeld: iStock

