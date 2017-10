Je kunt je het bijna niet voorstellen. Waarom zou iemand met haar verkrachter op date willen gaan? Jessica Knoll, bestsellerauteur van het boek ‘Luckiest Girl Alive’, deed het en ze vertelt nu waarom.

Seksschandaal

Altijd beweerde ze dat het ‘Luckiest Girl Alive’ fictie was, maar nu geeft ze toe dat ze alles zelf heeft meegemaakt. Ze was 15 jaar toen ze werd verkracht, maar durfde nooit voor zichzelf op te komen. Door het seksschandaal rondom (film)producent Harvey Weinstein, die wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, durft Jessica nu ook haar verhaal te doen. Ze schreef er een essay over.

Drie jongens

Ze was 15 jaar oud toen het gebeurde. Ze was op een feestje en had genoeg alcohol gedronken. Ze maakte het dan ook niet meer kraakhelder mee, maar drie verschillende taferelen kan ze zich nog maar altijd goed herinneren. “Ik lag op de grond in een van de kamers met het hoofd van een jongen tussen mijn knieën”, vertelt ze in haar essay. “Het volgende moment kreunde ik, terwijl ik op een bed lag en een andere jongen zich bij me binnendrong. Als laatste herinner ik me dat ik in een andere slaapkamer zit, in een ander bed, met een derde jongen en ik proefde iets vies in m’n mond.” Die ochtend daarna werd ze wakker naast de derde jongen, die lachte over hoe te gek het feest het was geweest.

I did the thing @nayyirah.waheed said to do. I wrote the thing I have been afraid to write. Link in profile. Een bericht gedeeld door Jessica Knoll (@jessicaknollauthor) op 17 Okt 2017 om 8:15 PDT

Slet

“Toen ik de volgende ochtend mijn ogen opende, ging zo goed als iedereen ervan uit dat ik er van genoten had. Mensen noemde me een slet, het tegenovergestelde van hoe ik me diep van binnen voelde. Ik voelde me verkracht. Maar het enige wat ik wilde, was dat die pijn zou stoppen. En als dat betekende dat mensen denken dat ik had ingestemd met wat er gebeurde, dan was dat maar zo”, dacht ze al die tijd.