Throwback Thursday: precies 15 jaar geleden deed Jim Bakkum auditie voor Idols

Soms krijg je van die berichten onder ogen dat je denkt: mens, ik word oud. Dit is er zo eentje. Het is vandaag namelijk exact 15 jaar geleden dat Jim Bakkum auditie deed voor Idols.

Een mooi moment om de video te plaatsen van hoe het allemaal begon, meent Jim – die nu dus 30 is.

“Ook al kan ik dit niet aanhoren, ik vond vandaag toch een mooie dag om dit te posten”, schrijft hij in zijn Instagram-post. “Ik was destijds net 15 jaar, stem nog volledig in ontwikkeling, zo bleu als wat. De tijd is letterlijk voorbij gevlogen. Als ik toen toch eens wist hoe mijn leven er 15 jaar later uit zou zien. DANKBAAR!”

Oh Jim… Wat een kuikentje nog hè. En dat kraagje dat zo lekker onder die trui vandaan piept. Heel nineties-verantwoord!

Was jij team Jim of team Jamai?

