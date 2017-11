Zo ziet de zoon van Edwin van der Sar er nu uit

Zes jaar was Joe van der Sar, toen hij samen met zijn vader de overwinning op Zweden vierde, tijdens de kwartfinales van het Europees Kampioenschap in Portugal.

Inmiddels ziet de zoon van de Edwin er héél anders uit.

Van Ajax naar ADO

De getalenteerde keeper treedt in de voetsporen van zijn vader. Inmiddels is de zoon van Edwin van der Sar 19 jaar, en maakte hij deze zomer zijn debuut als doelman bij ADO Den Haag, nadat hij de jeugdopleiding van Ajax doorliep.

Zo vader, zo zoon / like father, like son #ajax #mufc #vandersar pic.twitter.com/KEDuD8QiVk

@vdsar1970 signed for #MUFC 10 years ago today. Not bad for £2m. pic.twitter.com/rnHIRHJ8b8

— Man United News (@ManUtdMEN) 10 juni 2015