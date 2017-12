Franse zanger Johnny Hallyday op 74-jarige leeftijd overleden

De Franse zanger Johnny Hallyday is op 74-jarige leeftijd gestorven aan de gevolgen van longkanker. Hij overleed thuis, in zijn huis in de Marnes-la-Coquette.

Dat heeft zijn vrouw Laeticia bekendgemaakt: “Johnny Hallyday is heengegaan. Mijn man is er niet meer. Ik schrijf het op, maar kan het nog niet geloven. Hij is deze nacht heengegaan zoals hij zijn leven altijd heeft geleid: met moed en waardigheid.”

Johnny en Laeticia waren 21 jaar getrouwd, zij is 32 jaar jonger dan de zanger. In 2004 en 2008 adopteerden ze Jade en Joy uit Vietnam.

De Franse regering bracht na het overlijden van Hallyday een verklaring uit: “We hebben allemaal iets van Johnny in ons.”

Elvis Presley

Johnny Hallyday (een artiestennaam, hij werd geboren als Jean-Philippe Smet) werd geïnspireerd door Elvis Presley. Hallyday begon als rock-‘n-roll-zanger, maar vermengde later deze stijl met onder meer country en hiphop. De zanger verkocht wereldwijd ruim 100 miljoen albums. Zijn grootste hits: Ma gueule en Pour moi la vie va commencer.

Hallyday haalde regelmatig de kranten, en niet altijd positief: belastingontduiking, diverse scheidingen en verslavingen zorgden voor vette koppen, maar maakten hem niet minder populair.

Bron: AD, NOS. Beeld: ANP

