Jonathan: "Zo'n bevalling stelt echt niet zoveel voor"

Een post van het blog ‘Blinde Paniek’ maakt nogal wat reacties los. In het bericht legt ene Jonathan uit dat hij de regie over de bevalling van zijn vrouw heeft overgenomen… Maar of zijn vrouw daar nu zo blij mee moet zijn?

“We gaan voor een volledig natuurlijke bevalling, liefst bij volle maan”, meldt de man optimistisch in het interview. Hij noemt de geboorte een ‘oerproces’, waar je niet teveel aan moet morrelen “met randzaken als bedden of pijnstilling”.

‘Vrouwen miepen snel’

Hij vervolgt: “Je mag het als man eigenlijk niet zeggen, maar zo’n bevalling stelt echt niet zoveel voor.” Als klap op de vuurpijl zegt hij dat vrouwen “best snel beginnen te piepen.”

Vrouwen gaan los

Uiteraard gaan mensen (of eigenlijk: vrouwen) los op het bericht. Tussen de vele reacties zitten opmerkingen als: “Het zou geweldig zijn als Jonathan voor 1x zelf bevalt, met of zonder kinderbadje” en “Dat Jonathan heel snel zwanger mag worden van een vijfling en dat die zonder overbodige onzin als pijnbestrijding naar buiten mogen komen…”

Fictief

Gelukkig legt de oplettende lezer Cecile onder het bericht uit wat er écht aan de hand is: “Hl lopen er in bevallingsland helaas genoeg vergelijkbare gekkies rond…”

Bron: Blinde Paniek. Beeld: iStock

