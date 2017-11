Zo gaat het nu met Judith, Patrick en Ilona uit 'Ik Vertrek'

Pedicure Judith (53) verruilde gisteravond in de laatste aflevering van ‘Ik Vertrek’ Loosdrecht voor het wonderschone Luxemburg.

In het plaatsje Tarchamps nam Judith een draaiende camping over met 100 plaatsen, zwembad en een restaurant. Zelf had ze niet de financiële middelen om de aanzienlijke koopsom op te hoesten. Maar gelukkig was daar haar goede vriend Patrick (53) die dat maar al te graag voor haar deed. Jammerlijk was wel dat de arme man de aankoop niet alleen als een goede investering in de grond zag, maar óók in de liefde. Hij hoopte heimelijk op een romantisch samenzijn met Judith.

Reacties

Dat leverde flink wat ongemakkelijke scènes op, want dat was bepaald niet hoe Judith erover dacht. Zij: “Het is geen seksuele relatie. Ik doe d’r wel alles mee verder.” Hij: “Wat niet is kan nog komen.” Aiiiii Patrick. Kijkers op Twitter hadden het niet meer…

Once in the friendzone…. #ikvertrek — Jeffrey Westerhuis (@JeffWesterhuis) November 19, 2017

Inmiddels hebben de 3 kornuiten (bij het duo sloot Ilona (53) – de hartsvriendin van Judith – ook aan. Ze heeft reuma en kan geen fysieke arbeid verrichten, maar was wél weer handig met boekingssystemen en administratie) hun draai gevonden.

“Als nieuwe eigenaars hebben we, ondanks dat alles nieuw en uitdagend was, een fijne zomer gehad. Het is best spannend een camping over te nemen met vaste gasten waarvan er een aantal mensen al jaren met plezier op de camping staat”, vertellen ze bij AvroTros.

“Natuurlijk was het voor iedereen wennen en aftasten hoe wij de camping zouden runnen. Maar de vaste gasten hebben enthousiast gereageerd op onze komst. Zij hebben ons aan alle kanten goed geholpen en verteld hoe de camping de vorige jaren in het seizoen draaide. Wij zijn alle vrijwilligers en de vaste gasten die ons geholpen hebben enorm dankbaar. Mede dankzij hen is ons 1e seizoen een succes geweest.”

Toekomst

Het trio gaat er dan ook mee door: “Naar de aankomende seizoenen kijken wij erg uit. Er is nog veel te leren en we hebben mooie plannen voor de camping. Graag willen we meer verhuurtenten plaatsen, nieuwe wasbakken plaatsen, de voorkant van het sanitairgebouw vernieuwen en nog veel meer. Ook zijn we hard op weg met de plannen voor het bouwen van de Bed and Breakfast. Wij hopen deze over twee jaar af te hebben.”

Bron en beeld: AvroTros

