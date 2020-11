6 verschillende manieren waarop je kapsel je juist ouder laat lijken

Een goed kapsel doet wonderen voor je uitstraling, net als dat een minder gelukt kapsel je jaren ouder kan laten ogen. Vermijd deze 6 haarfouten als je liever niet ouder geschat wordt dan je bent.

Als je haar gezond en vol is, is er geen enkele reden om het kort te wieken in een conservatief kapsel als je denkt dat dat beter bij je leeftijd past. Als je wel zin hebt in een kort koppie, houd het dan een beetje rommelig en speels. Dat heeft een modernere uitstraling en is makkelijker te onderhouden dan een kapsel met strakke lijnen.

Je lokken zijn te lang



Te lang haar valt slap naar beneden en doet datzelfde met je gezichtskenmerken. In de kapperswereld wordt het ook wel de anti-facelift genoemd. Lang haar zonder vorm met een middenscheiding is zo’n beetje het meest verouderende kapsel dat je kan nemen. Als je wel graag lengte wilt behouden, kun je een lange bob (ook wel een ‘lob’) overwegen. Daarbij valt de langste laag tot net iets over het sleutelbeen. Een a-symmetrisch kapsel is een goed idee omdat het de aandacht op fijne lijntjes in het gezicht verlegt.

Je haar is te donker

Inktzwart haar tegen een lichte hoofdhuid kan dunner wordend haar benadrukken. De donkere kleur legt ook een schaduw op je gezicht waardoor eventuele rimpels dieper lijken. Verf het daarom twee tot drie tinten lichter met verf of highlights rondom het gezicht. Een warme tint helpt ook. Als je een koele donkerbruine kleur hebt, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een wat zachter chocoladebruin.

Je haar is te licht

Haar dat dezelfde tint heeft als je huid, maakt flets. Een beetje contrast zorgt voor een gezonde gloed. Als je haar te licht is, kun je je kapsel wat meer diepte geven met caramelkleurige lowlights.

Je weet niet wat je aan moet met grijs haar

Grijs haar hoeft je niet tien jaar ouder te maken als je de kleur mooi houdt. Grijs haar dat gelig wordt, is net zo erg als gele tanden. Grijze lokken houd je stralend met speciale glansshampoo’s en haarproducten met een UV-filter. Als je haar voor meer dan 50% grijs is, was het dan met een zilvershampoo om het geel te neutraliseren. Als grijs haar hardnekkig gelig blijft, kun je het in een lichte blondtint verven om het verouderende effect weg te nemen.

Je hebt een extreem kapsel gekozen

Een uitgesproken kapsel of opvallende kleur kunnen je jaren ouder laten ogen. Haarstylisten vergelijken het met kleding dragen die niet bij je leeftijd past of teveel make-up gebruiken. Laat je stijl evolueren zonder dat je een modeslaaf wordt. Kijk naar beroemdheden van je eigen leeftijd met mooi haar en neem foto’s mee naar de kapper. Als je zin hebt in iets anders, is een pony een optie. Test eerst of het je staat door je hand op je voorhoofd te leggen terwijl je in de spiegel kijkt en daarna de hand weg te halen. Wat vind je mooier? Als je ervoor gaat, vraag je kapper dan om een volle pony die eindigt op je wenkbrauwen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock