Karin den Oudsten (48) wint de Libelle Ster 2017

Karin den Oudsten (48) is dé Libelle Ster volgens onze lezeressen. Zij leert vrouwen om te gaan met een postnatale depressie.

De afgelopen 10 weken zette Libelle een STER in het zonnetje die zelf een bedrijf heeft opgezet waarmee ze de wereld een beetje mooier maakt. Winnares Karin krijgt vandaag een speciaal ontworpen wisselster uitgereikt.

Dat je als vrouw na je bevalling níet op een roze wolk belandt maar psychische klachten krijgt, is een groot taboe, merkte Karin (48). Met het Stichting Me Mam maakt zij het verschil. “Na mijn kraampsychose schaamde ik me enorm. Maar ik ben niet de enige die dit meemaakt.”

Actie ondernemen

“Ik verheugde me op een leuke kraamtijd toen ik acht jaar geleden beviel van mijn tweede zoon. In plaats daarvan kreeg ik een kraampsychose, waarna een gedwongen opname volgde. Dat was zo heftig! Ik voelde me een freak, al kon ik er niks aan doen. Ook toen ik weer thuis kwam, wist ik niet waar ik het moest zoeken van schaamte. Ik ben een positief ingestelde vrouw, daar lag het probleem niet. Opmerkingen als ‘blijf optimistisch denken’ of ‘ga wat leuks doen’.., daar kon ik niets mee.”

Kraampsychose

“Ik ben niet de enige die dit heeft meegemaakt, kraampsychoses komen zo’n 400 keer per jaar voor en daarnaast zijn er jaarlijks tienduizenden vrouwen die te maken krijgen met een postnatale depressie. Dat overkwam mijn collega Miranda Meinders. Het taboe is groot wanneer je kraamperiode geen roze wolk is. Daar wilden we wat aan doen.”

Schuldgevoel

“Met steun van het Erasmus Medisch Centrum hebben we stichting Me Mam opgericht. Zwangerschapsdepressie kan veel oorzaken hebben: hormonen, slaapgebrek of stress. Iedere vrouw is anders en sommige vrouwen zijn er gevoeliger voor. Belangrijk is dat je als vrouw op tijd doorkrijgt dat je hulp moet vragen en dat er meer opties zijn dan antidepressiva. Voor deze vrouwen is het waardevol dat ze leren omgaan met hun schuldgevoel. Je bent geen slechte moeder omdat je je slecht voelt, en het helpt om te praten, te sporten, aan mindfulness te doen, je hormonen in balans te brengen.”

Erkenning

“Het gaat erom dat deze vrouwen hun probleem erkennen en een oplossing krijgen die bij ze past, want de impact is groot. Het lukt vrouwen vaak niet om hun werk vol te houden, relaties lopen stuk of er ontstaat een bindingsprobleem met hun pasgeboren kind.”

Omscholing

“Zelf werkte ik voorheen als ICT’er in het bedrijfsleven. Na de geboorte van mijn zoon heb ik me laten omscholen tot psychotherapeut. Ik geef les aan verpleegkundigen en kraamverzorgers en ik coach vrouwen. Met Me Mam leiden we mamacoaches op zodat er in elke regio mensen beschikbaar zijn voor vrouwen die hun verhaal kwijt willen aan een ervaringsdeskundige.”

Postnatale depressie

“Een postnatale depressie is misschien geen gezellig onderwerp voor op een verjaardagsfeestje, maar er moet wél over gepraat worden. Toen Miranda en ik kampten met onze postnatale problemen, lag de informatie voor vrouwen zoals wij niet voor het oprapen. Vanwege de omvang van dit probleem verbaasde me dat. We doen het voor de moeders die hierin hun weg moeten vinden.”

Interview: Laura van der Meer. Fotografie: Petra Hoogerbrug.