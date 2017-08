Katja Herbers heeft Bridget Maasland terechtgewezen tijdens een interview voor RTL Boulevard. Dat was dinsdag te zien in de uitzending op RTL 4.

In het gesprek vroeg Bridget aan Katja, die naar aanleiding van de nieuwe film Weg van jou werd geïnterviewd: “Jouw vriend woont in Australië. Lastig, want ik begreep dat je heel graag kindjes wil, toch?”

Katja was daar niet echt over te spreken en legde voorzichtig uit: “Ehm… Weet je wat ik dus eigenlijk vind? Dat je als vrouw een andere vrouw niet mag vragen over kindjes.”

“Ik deed dat niet. Ik vraag je er niet naar, alleen of het niet lastig is als je niet samenwoont.”

Uitleg

“Nou… Ik ga het proberen uit te leggen voor de kijkers thuis. Er is natuurlijk iets vervelends aan dat je als je boven de 30 bent altijd maar gevraagd wordt: wil je kinderen, ben je zwanger, wil je zwanger worden? Wie weet is iemand aan wie je dat vraagt al 5 jaar bezig met ivf en is dat heel emotioneel en ingewikkeld. Zelf heb ik gewoon nog geen tijd gehad om zwanger te worden. Ik hoop wel dat het lukt. Aan mannen vragen we dat niet, dus ik zou het leuk vinden als we daar mee ophouden.”

Maasland reageerde een tikkeltje gepikeerd: “Ik vraag het aan mannen ook.”

“Ja?! Oh ja, dan ben jij anders.”

“Ja, Ik vind het namelijk het leukste wat er is dat ik moeder ben, dus dan wil ik het er ook over hebben.”

“Zie je ik wil dat ook”, beaamt Katja dan met een knipoog.

Rotsfeer

Na afloop, aan de desk, was Bridget sceptisch over de opmerking van Katja: “Ik vind het een apart verhaal. Ik bedoel: ze heeft overal al gezegd dat ze graag kinderen zou willen en ze heeft een heel leuke vriend. Mijn vraag was eigenlijk over dat het lastig is als jij in Santa Monica woont en hij in Australië woont en je dan kinderen wil.”

Of er dan een rotsfeer ontstaat, vraagt Peter van der Vorst? “Nee, helemaal niet. Katja was superaardig, grappig en nuchter. Ik vind het een heel leuke meid.”

Westworld

In het filmpje is Katja ook openhartig over haar onzekerheid, zoals haar rol in de serie Westworld: “Toen ik daar aankwam dacht ik: ‘ik weet zeker dat ze me gaan ontslaan. Dit moet een vergissing zijn.’ Ik had me ook al voorbereid dat ik zou zeggen: ik begrijp het, dit slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Nou heel leuk jullie allemaal ontmoet te hebben, toedeledokie! Maar het dus zijn hele aardige hele intelligente mensen, ik prijs me gelukkig.”

Kijk het hele interview hier terug.

Bron: Mediacourant, RTL Boulevard. Beeld: Brunopress