Waarom iedereen het heeft over deze emotionele kerstreclame van Plus

De kerstreclame van Plus maakt veel los dit jaar en dat heeft alles te maken met het onderwerp. Wat doen kinderen van gescheiden ouders rond de feestdagen?

Het filmpje maakt heel wat emoties los, zo blijkt uit de reacties op YouTube. In de twee minuten durende reclame speelt een meisje dat heen en weer pendelt tussen haar gescheiden vader en moeder de hoofdrol.

Haar vader woont in een flatje, haar moeder in een groter huis (en zij lijkt een nieuwe liefde te hebben). Bij beide ouders probeert het meisje de kerstsfeer erin te brengen.

It will be lonely this christmas

Maar zoals dat gaat in gescheiden gezinnen: er komt altijd het pijnlijke moment dat de kinderen weer afgezet worden. In deze reclame zet de vader het meisje af voor het kerstdiner en gaat naar zijn kale flat.., terwijl het ontroerende ‘To build a home’ van The Cinematic Orchestra klinkt.

Samen

Wat er dán gebeurt kun je zien in de video hierboven. Op YouTube is er in ieder geval veel lof voor de reclame, die bij heel wat kijkers voor tranen zorgt. Plus snapt dat de reclame emoties losmaakt, zeker bij kinderen van een vechtscheiding. Een woordvoerder vertelt: “De bedoeling van de commercial is dat hij mensen raakt en hopelijk inspireert om er, ondanks alles, toch een bijzondere kerst van te maken.”

Bron: Hln. Beeld: Plus

