Een klein kerstwonder: poëziealbum na 35 jaar herenigd met eigenaresse

Toen hij 8 was deed Stephan Zeinstra een bijzondere vondst: hij vond een poëziealbum toen hij in 1982 door een leegstaand huis aan het struinen was.

Bij Hart van Nederland vertelt hij: “Ik speelde altijd buiten en bij mij om de hoek werd een huis afgebroken, dus ik klom over dat hek. Er lagen wat bijbeltjes en dit album. Toen ik het opensloeg stond er: ‘voor je achtste verjaardag’. Ik was zelf ook 8 toevallig. Het boekje stamde uit 1944.”

Facebook

Toentertijd was er nog geen internet, dus kon hij de Rieka Smits, voor wie de opdracht voorin was geschreven niet vinden. Hij heeft het album wel altijd bij zich gehouden: “Ik dacht: wie is dat meisje en wat is er met haar gebeurd? Ik heb het altijd bewaard, ook al ben ik zo’n zeven keer verhuisd.

Tot Stephan in een laatste poging deze oproep op Facebook plaatste…



“Binnen een uur of 3 was ze gevonden, toen schreef iemand al: ‘volgens mij is het van mijn oma’.” En dus toog Stephan op Eerste Kerstdag naar Rieka (81) in Lisse, om haar, 35 jaar nadat hij het vond, het poëziealbum te overhandigen.

Hereniging

Die kan het haast niet geloven, zoals je kunt zien in het filmpje hieronder. “Je kunt je toch niet voorstellen dat dit boekje terecht is? Dit heeft mijn vader nog geschreven. Tsjonge. Ik had het nooit meer verwacht en ik ben je hartstikke dankbaar.”

Wat een heerlijk, hartverwarmend kerstwonder.

Bron: Hart van Nederland

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.