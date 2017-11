Zo zien de kinderen van Dan Karaty en zijn vrouw Natasha eruit

Dan Karaty is een echte familieman. Hij is gelukkig getrouwd met Natasha, heeft een dochtertje Quinn (6) en een zoon Daniel (3).

Met zulke knappe ouders als Dan en Natasha kunnen de kinderen niet anders dan óók knappe koppies hebben natuurlijk. Bewijs:

Een bericht gedeeld door Dan Karaty (@dankaraty) op 31 Okt 2017 om 5:00 PDT

A little Halloween warmup yesterday Een bericht gedeeld door Dan Karaty (@dankaraty) op 30 Okt 2017 om 2:29 PDT

My biggest fans. But they also don’t miss a chance to have cake! Een bericht gedeeld door Dan Karaty (@dankaraty) op 26 Okt 2017 om 9:18 PDT

Zoon Daniel bleek vorig jaar een auto-immuunziekte te hebben. Het huwelijk van Dan (39) en zijn vrouw Natasha (35) is door de ziekte van hun zoon Daniel alleen maar sterker geworden.

Lief

In tijdschrift JAN vertelde hij laatst: “Ik heb altijd al naar Tash gekeken en gedacht: wat een ongelooflijke vrouw”, vertelt hij. “Zo mooi, zo krachtig, opgewekt en lief. Maar nu ik heb gezien hoe ze met deze levensbedreigende situatie van Daniel is omgegaan en hoe ze het hoofd koel en recht heeft gehouden, is mijn respect voor haar nog meer gegroeid.”

Natasha deelt zijn mening. “Ik houd alleen nog maar meer van Dan. Omdat je er in dit soort tijden achter komt wat je aan elkaar hebt. Dan is de meest gevoelige en ondersteunende man die er is.”

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.