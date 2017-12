Kok Jamie Oliver is niet alleen schrijver van meer dan 20 kookboeken, hij is óók vorig jaar opnieuw vader geworden – van zijn vijfde kind.

De jongste aanwinst heet River Rocket en is 1, en verder telt het gezin: Poppy Honey Rosie (14) de oudste, Daisy Boo Pamela (13), Petal Blossom Rainbow (7) en Buddy Bear Maurice (5). Over die namen is trouwens niet iedereen even enthousiast…

In een eerder interview met Libelle zei Jamie zelf ook niet te geloven dat hij 5 kinderen heeft. “ Ik knijp mezelf even. Over het leven. Ik dacht altijd dat ik twee kinderen zou krijgen, maar mijn vrouw wist dat ze een grote familie wilde.”

Vrije tijd

Veel tijd voor zichzelf heeft de kok dus niet. “Ach, je went eraan. Maar ik ben wel eens jaloers op mensen van mijn leeftijd die geen kinderen hebben. Tijd voor jezelf, zeker met zo’n kleintje erbij, komt helemaal onderaan de lijst, volstrekt onderaan. De kunst is een manier te vinden om stukjes tijd voor jezelf uithakken en die te beschermen.”

En zó ziet die grote familie eruit.

Ook moeder Jools plaatst regelmatig lieve kiekjes van de kleintjes op Instagram.

