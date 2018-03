Zo ziet de kleindochter van Jackie Kennedy eruit

Jackie Bouvier Kennedy Onassis, zoals we Jackie Kennedy officieel voluit moeten noemen, wordt gezien als één van de grootste stijliconen van de twintigste eeuw. Je had vast niet verwacht dat haar kleindochter Rose als twee druppels water op haar zou lijken, of wel?

Rose Schlossberg is de dochter van designer Edwin Schlossberg en Caroline Kennedy, het enige nog levende kind van president John F. Kennedy en zijn vrouw Jackie.

Bolleboos

Rose is de oudste uit het gezin en is actrice en cabaretière. Ze is de oudere zus van Tatiana, Cecilia en Jack en ze heeft een flink stel hersenen: ze is namelijk afgestudeerd aan het gerenommeerde Harvard én ook nog eens aan de New York University.

Beeld: Brunopress, Getty Images

