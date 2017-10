De 14-jarige William wordt de knapste jongen ter wereld genoemd

William Miller is pas 14jaar oud maar heeft bijna 600 duizend volgers op Instagram. Hij werd in één klap bekend op social media nadat een vriendin van hem een foto op Twitter plaatste.

En dat terwijl de jongen tot twee jaar geleden een doodnormaal leven leidde: hij ging naar school, deed aan rugby en hield ervan om met zijn vrienden te zijn.

Dit kan niet waar zijn

Maar omdat die ene foto compleet viraal ging, is hij nu razend populair. “Ik kreeg elke 3 seconden ongeveer 100 nieuwe volgers erbij.” Zijn moeder dacht dat hij was gehackt: want hoe kon hij opeens zoveel likes en volgers krijgen? “Ik dacht dat het nep moest zijn, dat iemand een grap had uitgehaald.” Maar toen zagen ze de foto op Twitter die alle rumoer veroorzaakte.

Bekend

Na 2 dagen riepen mensen: “Je bent beroemd in Japan, je bent beroemd in China.” William heeft inmiddels zijn eerste treden op het acteurspad gezet – en hij ziet er nu zó uit:

Een bericht gedeeld door W I L L (@william.franklyn.miller) op 26 Okt 2017 om 2:07 PDT

Een bericht gedeeld door W I L L (@william.franklyn.miller) op 25 Okt 2017 om 3:38 PDT

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter