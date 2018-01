5 redenen om vandaag nog iemand te knuffelen

Er is altijd een reden om iemand een knuffel te geven, toch? Het is niet alleen fijn, het is ook nog eens heel goed voor je.

1. Het versterkt je relatie

Knuffelen is dé manier om even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte en sleur. Als jij in de armen ligt van diegene die je liefhebt, ben je gefocust op alle positieve dingen die jullie samen hebben. En dat kan de band met je partner/kind/moeder/vriendin alleen maar versterken. Met slechts een kwartiertje knuffelen per dag is je relatie sterker dan ooit.

2. Het verbetert je sexleven

Onderzoekers van de Universiteit van Toronto ontdekten in 2014 dat zoenen en knuffelen na een vrijpartij dé sleutel is naar meer geluk en tevredenheid over de relatie. En al dat geknuffel kan natuurlijk ook weer leiden tot een 2e ronde…

Vaak snel klaar in bed en verlang je naar langere vrijpartijen? Libelle’s liefde- en passievlogger Guusje geeft tips:

3. Het vermindert stress

Door te knuffelen komt het stofje oxytocine vrij, wat voor een instant geluksgevoel zorgt. En hoe groter je geluksgevoel is, hoe minder plaats er is voor stresshormonen. Trek dus na die zware dag op je werk geen zak chips open om je beter te voelen, maar kruip zo dicht mogelijk tegen manlief aan. Jij blij, hij blij.

4. Het is goed voor de lijn

Nog een fijne bijkomstigheid: hoe meer oxytocine je in je lijf hebt, hoe kleiner de kans is dat je de koelkast opentrekt op zoek naar iets lekkers. Ideaal toch?

5. Lekker knuffelen = lekker slapen

Zoals we bij punt 3 al vertelden, zorgt knuffelen ervoor dat er minder ruimte is voor stresshormonen in je lichaam. En hoe minder stress je ervaart, hoe lekkerder je slaapt. Welterusten!

Pssst, Valentijnsdag staat voor de deur! Trakteer je partner of een vriend(in) op een van deze liefdevolle items:

Bron: The Spirit Science. Beeld: iStock