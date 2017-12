Zo zou koningin Elizabeth naar verluidt hebben gereageerd op The Crown

Het nieuwe seizoen van The Crown staat sinds vrijdag 8 december op Netflix. Maar kijken de royals de serie eigenlijk ook? En wat vinden ze ervan?

Het schijnt dat de 91-jarige koningin Elizabeth in ieder geval het eerste seizoen van The Crown heeft gezien. Een “senior koninklijke bron” zou dat aan de Express hebben verklapt. En meer dan dat: de koningin zou de serie zelfs ‘amusant’ hebben gevonden.

Hoe ging dat precies in z’n werk? (Want we hebben zo’n flauw vermoeden dat de koningin niet zelf achter een laptop ging zitten om die 10 afleveringen te streamen). Naar verluidt hebben prins Edward, de jongste zoon van de koningin, en zijn vrouw Sophie, een lange traditie van samen dineren en daarna casual televisie of een film kijken. Zij zouden de koningin hebben weten te overtuigen The Crown een kans te geven.

The Crown

Ze zijn niet de enige koninklijke kijkers: prinses Eugenie (dochter van Elizabeths jongste zoon Andrew) én Zara Tindall (dochter van Elizabeths dochter prinses Anne), twee kleindochters van de koningin hebben eerder aangegeven groot fan te zijn van de show.

Nu, met code rood, is in ieder geval het perfecte moment om seizoen 2 van The Crown te binge watchen.

