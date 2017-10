Dít is de lieve reden dat Queen Elizabeth tijdens de dodenherdenking geen krans gaat leggen

De Britse koningin Elizabeth zal dit jaar geen krans leggen bij de herdenking van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Londen. Voor ’t eerst in haar regeringsperiode zal ze de plechtigheid vanaf het balkon volgen.

En de reden is heel lief. Buckingham Palace meldt dat de koningin tijdens de ceremonie op 12 november graag naast haar echtgenoot prins Philip (96) wil zitten. De krans wordt uiteraard wel gelegd: prins Charles zal in haar plaats een bloemenkrans leggen bij het oorlogsmonument.

Ondanks de verklaring van Buckingham Palace schrijven Britse media dat de eigenlijke reden waarschijnlijk is dat het leggen van de krans fysiek te zwaar is voor de 91-jarige Elizabeth. Het is gebruikelijk dat de koningin een stukje met de krans loopt, buigt om die neer te leggen en vervolgens achterwaarts terugloopt.

Balkon

Het bericht komt een aantal maanden nadat Philip in mei officieel zijn taken neerlegde. Ook Elizabeth zelf laat de afgelopen tijd steeds meer over aan jongere leden van het Britse koningshuis. De koningin en haar echtgenoot volgen de herdenking vanaf het balkon van het nabijgelegen ministerie van Buitenlandse Zaken.

