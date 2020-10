Een wollen trui is lekker warm en knus, maar niet als je gek wordt van het gekriebel. En dat is helaas nogal eens het geval. Met deze tips heb je daar voortaan geen last meer van.

Heb je een kriebeltrui gekocht die je niet weg wil gooien omdat ‘ie zo leuk is? Dan kun je de trui masseren met een mengsel van lauw water en conditioner om te zorgen dat de trui niet meer kriebelt. Spoel het uit met ruim schoon water op dezelfde temperatuur. Je kunt ook een scheutje natuurazijn toevoegen aan de was. Dit maakt de trui zachter. Zeker wanneer je de trui binnenstebuiten wast en de wrijving vermindert. Droog de trui aan de waslijn en niet in de droger. Een wollen trui is niet geschikt voor de droger en kan daardoor ook juist gaan kriebelen. Nog beter is om de trui liggend te laten droger, zodat de trui zijn vorm niet verliest.

Nog een trucje: maak je trui een beetje nat en leg het in een plastic zak in de vriezer. Door de kou trekken de vezels samen en kriebelt de trui minder. Laat de trui de volgende dag langzaam ontdooien, anders heb je kans dat de vezels breken.

Verschillende soorten wol

Wil je in het vervolg voorkomen dat je een trui koopt die kriebelt? Let dan in de winkel al goed op. Niet alle wol is hetzelfde. Er bestaan meer dan 40 verschillende soorten schapen met allemaal een andere vacht. Sommige zijn zacht, sommige prikken. Hoe smaller de vezels van de vacht, des te minder het jeukt. Ook de kwaliteit verschilt per wolsoort. Als je een trui zoekt die jaren mooi blijft, zoek dan naar een labeltje met het ‘woolmark’-teken. Dat is een certificaat dat garandeert dat de wol van de trui is getest in een onafhankelijk lab en is goedgekeurd door de Woolmark Company.

Kasjmier kriebelt niet

Wil je zeker weten dat een trui niet kriebelt? Ga voor kasjmier. Kasjmier komt van de kasjmiergeit en niet van een schaap. De vezel is extreem fijn en soepel waardoor een kasjmiertrui een stuk lekkerder aanvoelt dan andere truien. Het is niet de goedkoopste variant, maar je bent in ieder geval kriebelvrij.

Geen kriebeltrui kopen

Kriebelvrij kun je ook zijn door goed naar de samenstelling te kijken. In sommige winkels vind je truien die gemaakt zijn van een ‘wolmix’. Dat is wol gecombineerd met synthetische stoffen als acryl. Dat zorgt ervoor dat de trui goedkoper wordt, maar synthetische stoffen hebben niet dezelfde ademende en temperatuur-regulerende eigenschappen als wol. Daardoor kan de trui gaan kriebelen. Koop altijd een trui die voor minstens 30% van wol is gemaakt.

