Dit is waarom je voor je gevoel altijd in de langste rij staat

Je hebt een volle mand of kar met boodschappen, je maakt een snelle inschatting van de verschillende rijen… En uiteráárd heb je weer de verkeerde rij gekozen. Die ernaast gaat veel sneller. Of lijkt dat maar zo?

Waarom maken we ons daar eigenlijk druk over? Waarom blijven we niet gewoon in de rij staan, een beetje zen in de verte turend? Onderzoekers van de Harvard Business School denken dat het te maken heeft met onze aversie om de laatste te zijn. We willen gewoon geen ‘verliezer’ worden.

Rij

Het moment waarop je de rij uitstapt heeft alles te maken met dit laatste-plaats-syndroom. Je bent 4 keer sneller geneigd de rij uit te stappen als er niemand achter je staat en te ruilen van rij, zelfs als dat eigenlijk een langere rij is.

Bovendien kunnen we blijkbaar helemaal niet goed inschatten of iets daadwerkelijk sneller gaat en zijn we er pas echt mee bezig op het moment dat we ‘tijd over’ hebben, zegt David Andrews in het boek ‘Why Does the Other Line Always Move Faster?’

Tijdsbeleving

Volgens Andrews heeft het alles te maken met de manier waarop we tijd beleven. Als we bezig zijn met ons mandje te legen, letten we minder goed op de tijd. Als we even moeten wachten, focussen we ons wel op de tijd en lijkt alles extreem traag te verlopen. “We gaan meestal in de kortste rij staan. Maar als we een andere rij sneller zien bewegen willen we daar aansluiten zonder dat we weten of die rij echt sneller is. We hebben het dan vaak mis.”

Volgende keer dus rustig blijven wachten. En, zoals we allemaal weten, wat is nu 10 minuten op een mensenleven?

