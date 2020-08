Op 12 augustus 2020 is het 7 jaar geleden dat prins Friso overleed aan de gevolgen van een lawine-ongeluk. In Lech wordt de prins nog steeds herdacht in de plaatselijke kerk.

Het is een prachtig gebaar: in de parochiekerk St. Nikolaus in Lech brandt een kaars voor de overleden prins. Het kaarsje staat op een zijaltaar in het oude kerkgebouw, naast zijn foto en een kaart met daarop vermeld wie Friso was en waarom hij in de kerk wordt herdacht (tekst gaat verder onder de foto).