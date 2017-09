Leraar voorkomt zelfmoord meisje van 17

Een docent heeft afgelopen zondag een zelfmoord voorkomen in het Chinese Duyun City. Hij wist te verhoeden dat een leerlinge van 17 van het gebouw sprong.

In de kippenvel-beelden zie je dat het depressieve meisje op de rand van het gebouw staat – op het punt om te springen.

Familieleden, vrienden en de docent proberen op het meisje in te praten, in de hoop dat ze weer terugkomt. Maar daar luistert ze niet naar. De leraar geeft haar even later een flesje water, waar ze wel op ingaat. Zodra hij dichtbij genoeg is, pakt hij haar dan snel vast en trekt haar weg van de rand.

Brandweermannen en politieagenten waren ook ter plaatse, maar mogen van het meisje niet in de buurt komen. De 17-jarige gaat in behandeling.

