Wie lijkt het meest op onze prinsesjes? Het Haags Historisch Festijn houdt maar liefst twéé look-a-like-wedstrijden in de Paleistuin (vroeger heette de Paleistuin namelijk ‘Princessetuin’) dit weekend.

“We zoeken zoveel mogelijk prinsesjes tot 13 jaar: lookalikes van prinses Amalia, Alexia of Ariane, maar elk meisje dat zich prinses wil wanen, is welkom. Ze mogen in hun mooiste en feestelijkste kleding komen”, staat te lezen in de uitnodiging.

Lief

De eerste wedstrijd gisteren kon rekenen op tientallen meisjes in hun mooiste jurk, zoals je kunt zien in de video hierboven. Waarom ze het liefst prinses willen zijn? “Dan kun je zélf de kleur van je kamer kiezen”, “je mag ALTIJD mooie kleren aan voor het bal”, en… “Eh mooie dinges. Eh. Ze moeten ook heel blij zijn.”

Zo schattig. Mochten er nog meer meisjes zijn die ook één gezicht met Ariane, Amalia of Alexia zijn, dan kunnen ze zich vandaag nog melden: vanmiddag om 15.00 wordt de tweede verkiezing georganiseerd.

De beste look-a-like wint een koninklijke taart.

