Sandy's man Maarten is pas 33 en heeft alzheimer: "Hij zal zijn dochter niet zien opgroeien"

“Als we aankomen op de afdeling springt ze op zijn schoot en zegt ze: ‘Hoi papa, ik ben Eva’, en dan geeft ze hem een dikke kus.” Openhartig vertelt Sandy van Rossem bij Hart van Nederland hoe het voor haar en dochter Eva (4) is dat haar man Maarten (33) alzheimer heeft.

“Ik vind het vooral heel moeilijk dat hij zijn dochter niet zal zien opgroeien, maar ook dat Eva haar papa verliest.”

Beginstadium

Het is 5 jaar geleden als Sandy voor het eerst iets aan Maarten merkt: “Hij begreep steeds minder van wat ik van hem vroeg en had veel last van hoofdpijn. Er zijn verschillende testen gedaan, maar op de MRI’s vonden ze niets.”

IQ

Toen kwam ineens uit een test ineens dat Maarten een IQ had van 50. “Maar als ik al zo lang bij hem ben, dan had ik dat toch moeten merken?”, vertelt Sandy. Er volgt een loodzware periode, tot de diagnose na 3 jaar dan eindelijk gesteld wordt. De arts windt er geen doekjes om: Maarten heeft alzheimer. “U heeft een hersenziekte en u gaat dood.” Een mokerslag, zegt Sandy: “Ik was blij dat er eindelijk een diagnose was, maar deze wilde ik natuurlijk niet.”

Inmiddels is Maarten 33 en kan hij bijna niets meer. Bovendien is de ziekte erfelijk, dus vreest Sandy voor hun dochter Eva die nog maar 4 jaar oud is. In het filmpje hierboven van Hart van Nederland zie je hoe het de familie vergaat.

Campagne

In het kader van Wereld Alzheimerdag werden gisteren voor de tweede keer speciale sokken gelanceerd. Alzheimer SOCKS zijn 2 verschillende sokken, die symbool staan voor de verwarring waarmee mensen met dementie, én hun naasten, dagelijks geconfronteerd worden. Met de opbrengst wordt onderzoek naar alzheimer gefinancierd.

In het speciale campagnefilmpje dat bij de sokken hoort, zit Maartens dochter Eva.

Bekijk het campagnefilmpje hieronder:



Bron en beeld: Hart van Nederland.

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.