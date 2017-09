In de categorie: die zagen we even niet aankomen, brengt Good Housekeeping ons op de hoogte van het feit dat achter die doodenge clown Pennywise dus een heel aantrekkelijk heerschap zit.Â

De monsterclown uit Stephen Kings It wordt in de laatste versie gespeeld door Bill SkarsgÃ¥rd. Hij is 26 jaar oud en een hele normale jongen om te zien. Knap zelfs! Kijk maar…

Caption this Een bericht gedeeld door Bill Skarsgård (@billskarsgard_) op 17 Sep 2016 om 6:08 PDT

Een bericht gedeeld door Bill Skarsgård (@billskarsgard_) op 11 Sep 2017 om 10:35 PDT

No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive. #mrporter Een bericht gedeeld door Bill Skarsgård (@billskarsgard_) op 19 Mrt 2017 om 2:51 PDT

Al tientallen jaren jaagt het verhaal van Stephen King lezers de stuipen op het lijf. Nu is het boek opnieuw verfilmd, en enger dan ooit, als we de recensies mogen geloven. Sinds 7 september draait IT van regisseur Andrés Muschietti in de bioscoop.

In het stadje Derry, in de Amerikaanse staat Maine, verdwijnen kinderen op mysterieuze wijze. Het is clown Pennywise, die al eeuwenlang dood en verderf zaait.

Bij Jimmy Kimmel deed Bill even voor hoe die ontzettend enge blik tot stand komt:

IEEEEHHHHHH!!!!

Mocht de heer in kwestie je trouwens bekend voorkomen, dat kan: hij is het broertje van die andere knappe acteur, True Blood’s Alexander SkarsgÃ¥rd. Hier staan ze samen op de foto.

#alexanderskarsgard #billskarsgard #itmovie #premiere Een bericht gedeeld door alexander skarsgard greece (@ask_3333) op 13 Sep 2017 om 2:12 PDT

