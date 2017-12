Mara is net zo ziek als haar broertje, maar mag niet hetzelfde medicijn

“Het voelt alsof je een keuze moet maken tussen je eigen kinderen, terwijl ik geen keuze heb gemaakt”, vertelt de moeder van Luka (5) en Mara (8). Allebei haar kinderen hebben de spierziekte SMA, maar alleen Luka komt in aanmerking voor het peperdure medicijn.

“Je bent blij en verdrietig”, vertelt vader Egbert bij Hart van Nederland. Hij is blij dat zijn zoon Luka in ieder geval geholpen wordt, maar: “Het is een emotionele achtbaan. Hoe leg je uit aan je kinderen dat de één het medicijn wel krijgt en de ander niet? Dat zijn gesprekken die ik niemand gun.”

Spierziekte

Mara en Luka hebben SMA type 3a, een spierziekte waarbij ze geen langere afstanden dan 100 meter kunnen lopen en zonder het medicijn Spinraza later in een rolstoel terechtkomen. Dit dure medicijn is sinds kort goedgekeurd en kan de ziekte helpen genezen, maar één injectie kost 100.000 euro en die moet je elk jaar opnieuw krijgen.

Kosten

De Volkskrant rekende al uit dat dit voor Nederland, dat 500 patiënten telt, neerkomt op bijna 300 miljoen in het eerste jaar, en 150 miljoen alle jaren daarna. Dan is effectiviteit ook nog niet eens bewezen: Spinraza werkt bij ongeveer de helft van de patiënten.

Regeling

Spinraza werd tot voor kort helemaal niet vergoed, maar deze week heeft minister Bruno Bruins samen met de Amerikaanse fabrikant van het peperdure medicijn een regeling getroffen waarbij 30 jonge kinderen behandeld kunnen worden. Luka is jong genoeg: met zijn 5 jaar valt hij net binnen de regeling. Zijn oudere zus Mara valt buiten de boot.

Mara is hartstikke blij voor haar broertje, maar vindt het ook oneerlijk. Haar moeder Rita vertelt geëmotioneerd: “Ik denk dat de klap nog wel gaat komen als ze ziet dat haar broertje straks kan rennen en zij niet.”

Toekomstmuziek

De minister hoopt in mei 2018 met een oplossing te komen. Dan moet duidelijk worden of het medicijn helemaal vergoed kan worden of niet. Vader Egbert: “Je raakt er wanhopig van. Je gaat dingen denken als: hoe kom ik zo snel mogelijk aan zoveel mogelijk geld? Je haalt je van alles in je hoofd.”

Bron: Hart van Nederland, de Volkskrant, UMC Utrecht. Beeld: iStock