Dit zijn dé meest productieve uren van de dag

Je hebt je vast wel eens afgevraagd op welk punt van de dag je het allerbest je to do-lijst kunt afvinken. Want er zijn heus een aantal uren per dag waarop we het aller-actiefst zijn. Een gedragsspecialist heeft het mysterie voor ons ontrafeld.

Dan Ariely beantwoordt in de vragenrubriek ‘Ask me Anything’ op de site Reddit, – zoals de naam al doet vermoeden – de meest random vragen. Zo ook de vraag op welk tijdstip van de dag ons lijf en hersenen het beste samenwerken. Kortom: op welk punt van de dag zijn we ultra-productief?

Het antwoord

Volgens Dan moet ons ochtendritueel flink op de schop. Want dat trage wakker worden met e-mails checken, tv kijken en een krant lezen is volgens hem pure tijdverspilling. Want volgens de expert zijn juist die eerste twee uren nadat we wakker zijn geworden dé beste en productiefste uren van de hele dag. Dan weet je dat ook weer. En Ariely geeft ook nog een belangrijke tip mee op de site. Zo schrijft hij dat wanneer je de ochtend echt productief wilt indelen, en alles uit je uren wilt halen, je het beste de avond ervoor al op een rijtje kunt zetten wat je precies af wilt hebben die ochtend of dag. Zo adviseert hij ook om je ontspanningsmomenten voor later op de dag te bewaren.