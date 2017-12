Zo zag Meghan Markles eerste bruidsjurk eruit

Dat de verloofde van prins Harry, Meghan Markle al een keer getrouwd was, is ondertussen geen nieuws meer. Maar … Hoe zag die eerste trouwjurk er dan uit?

In 2010 vroeg de Amerikaanse filmmaker Trevor Engelson Meghan ten huwelijk. Ze trouwden in 2011 op het eiland Jamaica en vierden daar hun huwelijksfeest maar liefst 4 dagen lang, met ongeveer 100 genodigden.

En zó zag dat eruit…

De kans is groot dat Meghan bij haar tweede huwelijksfeest met Harry in een wat chiquere, meer geklede jurk verschijnt: niet alleen omdat het een stuk kouder is in Engeland dan in Jamaica, maar ook omdat er een strikte dresscode geldt voor royalty.

