In deze Nederlandse stad zijn mensen het gelukkigst

De inwoners van Ede in Gelderland, zijn de gelukkigste Nederlanders. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten, die vandaag wordt gepresenteerd. Alle gemeenten van Nederland zijn in het onderzoek betrokken.

Dat de inwoners van Ede het gelukkigst zijn (89%), komt onder meer doordat relatief veel mensen er een baan hebben en gezond zijn. Ook de prettige, veilige woonomgeving met relatief veel rust en ruimte is volgens de onderzoekers van invloed.

Ze zijn waarschijnlijk net zo vrolijk als de baby’s hierboven in de video!

De top 5 van ‘gelukkigste steden van Nederland’ telt verder: Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Amersfoort en Gouda. Er werd ook uitgerekend waar de meest ongelukkige mensen wonen. Bovenaan staat Rotterdam (maar het onderzoek werd gehouden vóór het kampioenschap van Feyenoord ;-)). Bijna 1 op de 5 Rotterdammers (18%) is niet gelukkig.

Gelukkiger in dorpen

We zijn trouwens over het algemeen hartstikke gelukkig met z’n allen: gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking happy. In steden ligt dat percentage iets lager (85%) dan in dorpen (89%).

Wanneer zijn we eigenlijk gelukkig? Volgens de Atlas is dat als we een aantrekkelijk woon- en leefklimaat hebben, gezond zijn en kunnen werken. ‘Ongelukkige gemeenten’ zijn dus plaatsen met relatief veel mensen die arbeidsongeschikt zijn of werkloos. Naast Rotterdam staan in die top 5: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Sittard-Geleen.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock