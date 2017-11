MeToo: Ook Eurocommissaris Frans Timmermans werd misbruikt

Ook Eurocommissaris Frans Timmermans is slachtoffer geworden van misbruik. Dat vertelt hij hij in de Italiaanse krant La Stampa.

“Het is iets dat je voor je hele leven met je meedraagt”, zegt de Eurocommissaris. Hij spoort anderen dan ook aan om te spreken over wat hen overkomen is.

Frans Timmermans gaat in La Stampa niet in op de aard van het misbruik. Het gebeurde toen hij nog jong was.

Zijn onthulling deed Timmermans naar aanleiding van alle #metoo-misbruikberichten die de afgelopen tijd loskwamen. Vele tientallen vrouwen hebben zich uitgelaten over het misbruik van Hollywood-tycoon Harvey Weinstein. Het veroorzaakte een golf van beschuldigingen (ook aan het adres van anderen) en meer openheid bij andere slachtoffers van misbruik – ook in Nederland. Timmermans noemt het “zeer dapper” dat deze vrouwen (en mannen) met hun verhaal komen.

