Zó ziet de moeder van Carice en Jelka van Houten eruit

Dat actrices en zussen Carice en Jelka van Houten (te zien in bovenstaande video) beiden beeldschoon zijn wisten we al. Maar nu weten we ook van wie ze die goede genen hebben: moeder Margje Stasse (67).

Carice zet haar moeder op Instagram in het zonnetje. “My mom’s hot at 67”, luidt het bijschrift.

My mom’s hot at 67 🔥 Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 18 Nov 2017 om 10:06 PST

Schilderes

De 67-jarige Margje is net zo creatief bezig als haar dochters. Een blik op haar Facebookpagina leert ons dat ze aan het schilderen is geslagen en dat de Van Houten-zussen hun schoonheid niet van een vreemde hebben.

Opa van Houten

Theodore van Houten, de vader van Carice en Jelka, is vorig jaar april op 63-jarige leeftijd overleden. Hij was een filmjournalist, schrijver en musicoloog. Triest genoeg heeft de opa zijn kleinzoon Monte nooit leren kennen. Nog geen maand voor Theodore’s dood, maakte Carice publiekelijk bekend dat ze zwanger was.

Bron: Facebook, Parool. Beeld: Facebook, Brunopress