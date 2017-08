Zo ziet de moeder van Gerard Joling eruit

Ter ere van haar 88e verjaardag plaatst Gerard Joling een lieve, gezellige foto met zijn moeder Jannie op Instagram. Een mooie kans om te zien of ze een beetje op elkaar lijken.

“Vandaag mijn moedertje 88 jaar! Super wat een leeftijd, vanmiddag gezellig met z’n allen vieren, trots op je”, schrijft haar zoon erbij.

Wat denken jullie, de appel valt niet ver toch..?

Vandaag mijn moedertje 88 jaar ! Super wat een leeftijd, vanmiddag gezellig met z’n allen vieren, trots op je. #gerardjoling Een bericht gedeeld door Gerard Joling (@gerard_joling) op 23 Aug 2017 om 5:50 PDT

Het gaat inmiddels weer goed met de moeder van Gerard. De zanger kreeg vorig jaar op vakantie nog het vervelende nieuws dat zijn moeder was gevallen met de fiets (zie video), toen er uit het niets een hond overstak. Jannie lag met een brace om haar hals in het ziekenhuis, en had een hersenschudding. Maar aan de foto te zien is ze weer helemaal hersteld.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress