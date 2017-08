Moeder van 4 is wel klaar met kinderen, maar dan gebeurt dít

Kelly en James Myers uit Ohio waren al ouders van 4 kinderen, toen ze het schokkende nieuws kregen dat hun kroost in omvang zou verdubbelen.

“Vier was mijn max,” vertelde Kelly eerder dit jaar bij Fox 8. Maar na de eerste verrassing: dat Kelly tóch zwanger was, kwam nog een grotere shock: er was een VIERLING op komst. Vierlingen zijn sowieso al zeldzaam, nog zeldzamer is het als ze zonder ivf voorkomen.

De 4 baby’s werden geboren op 8 juli 2017. Na een maand in het ziekenhuis mochten ze al naar huis. De kelder van de Myers is inmiddels omgetoverd tot super-kinderkamer, vol luiers, melkpoeder, bedjes en wippertjes voor de vierling.

Slaaptekort

Alycia, Brianna, Chloe, en -enige zoon van de 4- Dylan maken het goed. Het gaat soepel, vertelt de moeder vrolijk in bovenstaande video.

“Ze slapen vrij goed en ik slaap daardoor zelfs 3/4 uur achtereen. Twee van hen willen altijd op hetzelfde tijdstip eten, en de twee anderen volgen daarna.”

Het is een ware zegen, vertelt Kelly. “Ik kan niet geloven dat juist wij dit mogen doen. Ja, het is veel werk, maar dat kan ik wel aan.”

Bron: LittleThings. Beeld: KIJK