Verdwaalde moeder en zoon (9) overleven 10 dagen in de jungle

Met bladeren probeerden ze wat regenwater te verzamelen om te kunnen drinken en ze hielpen elkaar door teken en bloedzuigers van elkaars lichamen te verwijderen, maar ze hebben het overleefd. Michelle Pitman (40) en haar zoontje Dylan verdwenen 10 dagen geleden in een nationaal Park bij Sydney, maar zijn levend teruggevonden.

Op 2 oktober verdwenen moeder en zoon. Familie en vrienden gaven hen als vermist op bij de politie, maar wisten niet waar ze die dag naartoe waren gegaan. Maandag 9 oktober werd pas de auto van Michelle gevonden op de parkeerplaats bij het Mount Royal National Park, in de buurt van Sydney. Er werd gelijk een grote zoekactie op gang gezet.

Verdwaald

Na 4 dagen zoeken werden de vermiste personen eindelijk gevonden. Al die tijd hebben ze niks kunnen eten en maar heel weinig gedronken. De politie zegt dat moeder en zoon een dagje op pad waren en verdwaalden in het nationale park.

A mother and son have been found after 10 days missing in the bush in the Hunter Valley. @RobertOvadia #singleton #7News pic.twitter.com/GInFZrNlzX

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 12 oktober 2017