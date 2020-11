Mondkapje verplicht vanaf 1 december: mag een spatkap ook?

De meeste mensen dragen al een mondkapje in openbare ruimtes, maar vanaf 1 december is een mondmasker verplicht. Mag een spatkap dan ook?

Naast mondkapjes, zien we steeds vaker zogenaamde spatkappen voorbijkomen. Deze plastic schermen zouden de kleine virusdeeltjes in het gezicht tegenhouden, maar biedt zo’n kap wel voldoende bescherming tegen het coronavirus?

“Op plekken waar een mondkapje verplicht is mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm”, staat op site van de Rijksoverheid. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor een bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Alleen in combinatie

Een spatscherm biedt niet voldoende bescherming omdat het geen luchtfilter is. Een spatkap kan misschien wel directe druppels blokkeren, maar de lucht kan er gewoon omheen. Een aangezien ademhalingsdruppels van een besmette persoon in de lucht kunnen hangen, ben je met alleen faceshield niet voldoende beschermd. Kortom: draag een spatkap alleen in combinatie met een mondkapje en houd natuurlijk de nodige 1,5 meter afstand.

95 euro boete

Wie vanaf dinsdag 1 december geen mondkapje draagt, kan een boete krijgen van € 95,-. De mondkapjesplicht geldt in alle station, luchthavens en publieke binnenruimten, zoals winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Er zijn gelukkig wel wat uitzonderingen: wanneer mensen een vaste zitplaats hebben, is een mondkapje bijvoorbeeld niet verplicht. Maar mocht je weer opstaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, dan moet je wel weer een mondkapje dragen.

In gebouwen kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje vanwege de wet op godsdienstvrijdheid niet verplicht.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock